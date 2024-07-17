Президент Европейского совета Шарль Мишель во вторник упрекнул премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за то, что он начал самопровозглашенную "мирную миссию" по Украине, которая включала переговоры с Дональдом Трампом и лидерами россии и Китая без поддержки ЕС, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В письме Орбан сообщил коллегам-лидерам блока 27 стран, что Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, готов "немедленно" выступить в качестве мирного посредника в российско-украинской войне, если он будет избран в ноябре.

Многие европейские чиновники опасаются, что Трамп может сократить поддержку Украины со стороны США и подтолкнуть Украину к мирным переговорам, "которые дадут москве значительную часть Украины и подтолкнут президента россии владимира путина к дальнейшим военным авантюрам", пишет издание.

Орбан в письме лидерам ЕС написал о "мирном" плане Трампа и выдвинул идею по взаимодействию с рф - FT

Венгрия, которая поддерживает тесные связи с россией после вторжения рф в Украину в феврале 2022 года, в начале этого месяца взяла на себя шестимесячное председательство в ЕС.

Но в ответ на письмо Орбана Шарль Мишель, председатель Европейского совета национальных лидеров ЕС, заявил венгерскому премьеру, что у него нет мандата ЕС на переговоры по войне.

"Поочередное председательство в Совете (ЕС) не играет никакой роли в представлении Союза на международной арене и не получило мандата Европейского совета действовать от имени Союза", - заявил Мишель Орбану в письме, которое увидело агентство Reuters.

Мишель, бывший премьер-министр Бельгии, также отверг утверждение Орбана о том, что ЕС проводил "провоенную" политику в Украине.

"Все как раз наоборот, - написал Мишель. - россия - агрессор, а Украина - жертва, которая реализует свое законное право на самооборону".

В своем ответе Мишель сказал, что "ни одна дискуссия об Украине не может происходить без Украины", и отметил, что ЕС "последовательно стремился создать широкую международную поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".

"Союз не жалеет усилий, чтобы связаться со всеми партнерами в этом отношении, включая Китай", - добавил Мишель.

Дополнение

Лидер националистов Орбан, давний сторонник Трампа, после поездки в Киев неожиданно посетил москву и Пекин, а затем принял участие в саммите НАТО в Вашингтоне на прошлой неделе и провел переговоры с Трампом во Флориде.

Действия Орбана вызвали возмущение среди многих правительств и чиновников ЕС.

Европейская комиссия в понедельник сделала беспрецедентный шаг, запретив комиссарам ЕС присутствовать на заседаниях, которые проводятся в Венгрии во время председательства страны в ЕС.

Некоторые правительства ЕС также планируют направлять на министерские встречи в Венгрию только высших государственных служащих, а не министров, а 63 законодателя Европейского парламента обратились к ЕС с просьбой приостановить право голоса Будапешта в блоке.

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