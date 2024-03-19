Председатель Евросовета Мишель: "Если мы хотим мира, мы должны готовиться к войне"

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости перехода стран ЕС в режим "военной экономики" из-за угрозы для европейского континента со стороны россии. По его словам, Европа стоит перед "самым серьезным вызовом безопасности со времен Второй мировой войны" и Украину следует обеспечить всем необходимым. Об этом он написал в своей авторской колонке для Delfi, передает УНН.

Через два года после начала войны становится понятно, что россия не остановится в Украине, так же как она не остановилась в Крыму десять лет назад. россия представляет собой серьезную военную угрозу для нашего европейского континента и для глобальной безопасности. Если мы не дадим ЕС должного ответа и не предоставим Украине достаточную поддержку, чтобы остановить рф мы будем следующими - заявил Мишель.

По его словам, Европа должна быть готова к самозащите и перейти в режим "военной экономики". Мишель рассказал, что с начала войны европейская оборонная промышленность увеличила свои производственные мощности на 50 %, а к концу следующего года европейское производство боеприпасов увеличится до более чем 2 миллионов снарядов в год. Однако в этом году россия потратит на оборону 6 % своего ВВП, тогда как ЕС в среднем тратит меньше, чем НАТО - 2 % ВВП.

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"Тем временем по всему европейскому континенту кремлевская пропаганда пытается убедить наших граждан, что война в Украине нас не касается, что она тратит наши бюджеты и разделяет нас. Это вопиющая ложь. Мы должны сделать больше, чтобы помочь Украине и укрепить нашу европейскую оборону. Мы должны уметь говорить на языке силы, а не только дипломатии", - указал Мишель.

Он указал, что Европа этого стоит перед "самым серьезным вызовом безопасности со времен Второй мировой войны" и Украину следует обеспечить всем необходимым на поле боя.

Украинским войскам срочно нужны пули, ракеты и системы противовоздушной обороны, чтобы держать под контролем небо. Мы должны использовать европейский бюджет для закупки военного оборудования для Украины и использовать доходы от замораживания российских активов для закупки оружия для Украины - призвал председатель Евросовета.

Он также указал, что ЕС должен рассмотреть вопрос о расширении мандата Европейского инвестиционного банка и адаптации кредитной политики, чтобы сделать больше для поддержки европейской оборонной промышленности, например, изменив определение товаров двойного назначения.

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