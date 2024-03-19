Зеленский обсудил с главой Евросовета Мишелем шаги на пути к началу переговоров о вступлении в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Лидеры обсудили дальнейшие шаги на пути к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также дальнейшую помощь со стороны Европейского союза, передает УНН.

Накануне заседания Европейского совета провел телефонный разговор с Президентом ЕР Шарлем Мишелем. Прежде всего обсудили дальнейшие шаги на пути к фактическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также дальнейшую всестороннюю поддержку Украины со стороны ЕС - написал Зеленский в соцсетях.

Глава государства поблагодарил Шарля за вчерашнее утверждение Советом ЕС решения о создании в рамках Европейского фонда мира специального Фонда помощи Украине, объемом 5 млрд евро. Кроме того, по словам Президента, стороны рассмотрели возможные пути увеличения поставок в Украину артиллерийских боеприпасов.

"Обсудили важность продления действия автономных торговых преференций для Украины еще на один год. Подчеркнул, что продолжение режима либерализации торговли с ЕС является критическим фактором поддержки украинской экономики во время войны", - добавил Зеленский.

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