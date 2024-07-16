Обоснование неконституционности указанных положений о предоставлении и использовании отпусков будут рассмотрены Конституционным Судом Украины. Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Детали

Конституционный Суд Украины открыл конституционное производство по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно конституционности положений о предоставлении и использовании отпусков. - информирует Дмитрий Лубинец.

Контекст

Омбудсман Дмитрий Лубинец обратился в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" (№2136-ІХ от 15 марта 2022 г.). Речь идет об упорядочении предоставления и использования отпусков, а также других вопросов.

Выплаты за ежегодные (основной и дополнительные) отпуска являются составляющими заработной платы. Неиспользованные дни ежегодных отпусков не могут предоставляться по решению работодателя без сохранения заработной платы, ведь в соответствии со статьей 45 Конституции Украины ежегодные отпуска являются оплачиваемыми и их продолжительность определяется законами. Мало того, в соответствии со ст. 64 Конституции Украины допускается ограничение прав на период военного положения, но не их отмена. Следовательно, срок действия ограничений, установленных в связи с военным положением, должен быть срочно определен и предусмотрен законом, а не действиями работодателя. - отметил Омбудсман.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека подчеркивает, что оспариваемые положения, которыми изменен порядок предоставления неиспользованных дней ежегодного основного отпуска на период действия, а также после прекращения или отмены военного положения, являются такими, которые не соответствуют ч. 1 ст. 8, ч. 2-3 ст. 22, ст. 45 и ст. 64 Конституции Украины.

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