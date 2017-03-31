Правозащитники обнародовали списки судей, которые лишали свободы украинцев в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Крымская правозащитная группа обнародовала списки судей Крыма, выносившех решение о лишении свободы граждан Украины. Об этом говорится на официальном сайте Центра информации о правах человека, передает УНН.
Отмечается, что в список вошли судьи, которые лишали свободы граждан Украины, нарушая их права на справедливый суд и на эффективные средства правовой защиты, при очевидной фальсификации доказательств и/или применения других незаконных методов следствия, в частности пытки.
"Принятие таких решений было связано с политическими мотивами и предвзятым отношением судей к гражданам Украины по политическим или религиозным убеждениям, или через свободу слова, через свободу мирных собраний и ассоциаций", - говорится в сообщении.
Так, в списке оказались судьи, вынесшие решение о лишении свободы по делу Сенцова-Кольченко, по делу 26 февраля, по делу Хизб ут-Тахрир делу "Украинских диверсантов", по делу Ильми Умерова и других.
Как сообщал УНН, Меджлис подал жалобу в ЕСПЧ на действия России в Крыму.