Правозащитники обнародовали списки судей, которые лишали свободы украинцев в Крыму

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61276 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107194 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164706 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120896 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119261 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113984 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105216 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107286 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103748 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156529 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правозащитники обнародовали списки судей, которые лишали свободы украинцев в Крыму

Правозащитники обнародовали списки судей, которые лишали свободы украинцев в Крыму

Киев  •  УНН

 • 10540 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Крымская правозащитная группа обнародовала списки судей Крыма, выносившех решение о лишении свободы граждан Украины. Об этом говорится на официальном сайте Центра информации о правах человека, передает УНН.

Отмечается, что в список вошли судьи, которые лишали свободы граждан Украины, нарушая их права на справедливый суд и на эффективные средства правовой защиты, при очевидной фальсификации доказательств и/или применения других незаконных методов следствия, в частности пытки.

"Принятие таких решений было связано с политическими мотивами и предвзятым отношением судей к гражданам Украины по политическим или религиозным убеждениям, или через свободу слова, через свободу мирных собраний и ассоциаций", - говорится в сообщении.

Так, в списке оказались судьи, вынесшие решение о лишении свободы по делу Сенцова-Кольченко, по делу 26 февраля, по делу Хизб ут-Тахрир делу "Украинских диверсантов", по делу Ильми Умерова и других.

Как сообщал УНН, Меджлис подал жалобу в ЕСПЧ на действия России в Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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