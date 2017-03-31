Правозахисники оприлюднили списки суддів, які позбавляли волі українців у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Кримська правозахисна група оприлюднила списки суддів Криму, які виносили рішення про позбавлення волі громадян України. Про це йдеться на офіційному сайті Центру інформації про права людини, передає УНН.
Зазначається, що до списку увійшли судді, які позбавляли волі громадян України, порушуючи їхні права на справедливий суд та на ефективні засоби правового захисту, при очевидній фальсифікації доказів та/чи застосування інших незаконних методів слідства, зокрема тортури.
“Прийняття таких рішень було пов’язано з політичними мотивами та упередженим ставленням суддів до громадян України з політичних чи релігійних переконань, або через свободу вираження поглядів, через свободу мирних зібрань й асоціацій”, — йдеться в повідомленні.
Так, у списку опинилися судді, які винесли рішення про позбавлення волі у справі Сенцова-Кольченко, у справі 26 лютого, у справі Хізб ут-Тахрір, справі “українських диверсантів”, у справі Ільмі Умерова та інших.
Як повідомляв УНН, Меджліс подав скаргу до ЄСПЛ на дії Росії в Криму.