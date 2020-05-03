Православные сегодня отмечают день жен-мироносиц
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В третье воскресенье после Пасхи Церковь чтит святых жен-мироносиц, отмечая этот день как общий праздник всех женщин-христианок, передает УНН со ссылкой на ПЦУ.
В ПЦУ отметили, что мироносицы — это те женщины, которые рано утром на рассвете принесли к гробу Господнему миро (благовонное масло), чтобы, согласно тогдашним обычаям, намазать им тело своего умершего Учителя.
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“Вера, любовь и преданность, которые проявляли женщины-мироносицы, нужны нам всем, без исключения. Жены-мироносицы, которые шли к месту захоронения и смерти, нашли большую радость — потому что их любовь и вера привели к лучшему. Пусть Господь укрепит и у нас эту веру, потому что знаем из Священного Писания: „Все возможно верующему“ (Мк. 9: 23)”, — говорится в сообщении.