Православні сьогодні відзначають день жінок-мироносиць

У ПЦУ відзначили, що мироносиці — це ті жінки, які рано-вранці на світанку принесли до гробу Господнього миро (запашну олію), щоб, згідно з тогочасним звичаєм, намастити ним тіло свого померлого Вчителя.

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“Віра, любов і відданість, які виявляли жінки-мироносиці, потрібні нам усім, без виключення. Жінки-мироносиці, які йшли до місця поховання і смерті, знайшли велику радість — бо їхня любов і віра привели до найкращого. Тож нехай Господь укріпить і в нас цю віру, бо знаємо зі Священного Писання: „Все можливе віруючому“ (Мк. 9: 23)”, — йдеться у повідомленні.