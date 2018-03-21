Правоохранители задержали на взятке главного архитектора Василькова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Прокуратура АРК совместно со Службой безопасности Украины задержала при получении взятки начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и главного архитектора города Васильков. Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тыс. грн начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и 10 тыс. долл. главный архитектор города (Васильков - ред.)", - написал Генпрокурор.
По словам Луценко, в 2018 году уже осужден 201 коррупционер.
Как сообщал УНН, пять чиновников-взяточников задержаны в разных регионах страны.