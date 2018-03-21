Правоохоронці затримали на хабарі головного архітектора Василькова

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Прокуратура АРК разом з Службою безпеки України затримала при отриманні хабара начальника відділу державної архітектурно-будівельної інспекції та головного архітектора міста Васильків. Про це Генеральний прокурор України Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Прокуратурою АРК разом з СБУ затримані при отриманні 300 тис. грн начальник відділу державної архітектурно-будівельної інспекції та 10 тис. дол. головний архітектор міста (Васильків — ред.)”, — написав Генпрокурор.

За словами Луценка, у 2018 році вже засуджено 201 корупціонера.

Як повідомляв УНН, п'ятьох посадовців-хабарників затримали у різних регіонах країни.

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