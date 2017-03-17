Правоохранители Тернополя обнаружили в автомобиле 10 канализационных люков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Правоохранители в Тернополе задержали водителя, в салоне и багажнике которого были обнаружены десяток канализационных люков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Тернополя, передает УНН.
"Автомобиль ВАЗ 2101, который не включил соответствующий указатель поворота, инспекторы заметили около 4 часов утра, 17 марта, на улице Довженко", - говорится в сообщении.
Также по словам правоохранителей, при общении с 23-летним водителем стражи порядка заметили, что он отвечает неуверенно и немного нервничает. Патрульные решили провести поверхностную проверку транспортного средства. В салоне и багажнике автомобиля полицейские обнаружили 10 канализационных люков.
"Водитель сказал, что все люки его и он везет из в село. Однако где он их взял, точно не смог объяснить", - рассказывает патрульный полицейский.
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Как отмечают, что в отношении водителя патрульные вынесли постановление за нарушение ПДД. Вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.