Правоохранители Тернополя обнаружили в автомобиле 10 канализационных люков

"Автомобиль ВАЗ 2101, который не включил соответствующий указатель поворота, инспекторы заметили около 4 часов утра, 17 марта, на улице Довженко", - говорится в сообщении.

Также по словам правоохранителей, при общении с 23-летним водителем стражи порядка заметили, что он отвечает неуверенно и немного нервничает. Патрульные решили провести поверхностную проверку транспортного средства. В салоне и багажнике автомобиля полицейские обнаружили 10 канализационных люков.

"Водитель сказал, что все люки его и он везет из в село. Однако где он их взял, точно не смог объяснить", - рассказывает патрульный полицейский.

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Как отмечают, что в отношении водителя патрульные вынесли постановление за нарушение ПДД. Вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.