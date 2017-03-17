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Правоохоронці Тернополя виявили в автомобілі 10 каналізаційних люків

Правоохоронці Тернополя виявили в автомобілі 10 каналізаційних люків

Київ • УНН

 • 10323 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Правоохоронці в Тернополі затримали водія, в салоні та багажнику якого було виявлено десяток каналізаційних люків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція Тернополя, передає УНН.

“Автомобіль ВАЗ 2101, який не ввімкнув відповідного покажчика повороту, інспектори помітили близько 4-ї години ранку, 17 березня, на вулиці Довженка”, — йдеться в повідомленні.

Також за словами правоохоронців, при спілкуванні з 23-річним водієм охоронці порядку помітили, що він відповідає невпевнено і трохи нервує. Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку транспортного засобу. У салоні та багажнику автомобіля полісмени виявили 10 каналізаційних люків.

“Водій сказав,що всі люки його і він везе в село. Однак де він їх узяв, достеменно не зміг пояснити”, — розповідає патрульний поліцейський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: у 2016-му році в Києві викрали 328 водопровідних та каналізаційних люків

Як зазначають, що на водія патрульні винесли постанову за порушення ПДР. Викликали на місце слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин події.

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