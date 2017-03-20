Правоохранители в ходе спецоперации в Черкасской области застрелили злоумышленника
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Во время спецоперации в Черкасской области правоохранители застрелили злоумышленника, который открыл огонь в полицейских. Об этом в Twitter сообщил представитель МВД Украины Артем Шевченко, передает УНН.
"Спецоперация полиции Киевской области и КОРД против разбойников в Черкасской области: один из них открыл огонь в полицейских и был обезврежен", - написал А.Шевченко.
По его словам, детали информации будут позже.
Как сообщал УНН, в Одессе разыскивают мужчину, который устроил стрельбу .
Спецоперация @mvskievobl и @Police_KORD против разбойников в Черкасской области: один из них открыл огонь в @NPU_GOV_UA и был обезврежен. # полиция pic.twitter.com/me31UQSzJ4- Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 20 марта 2017 г.