Правоохранители в ходе спецоперации в Черкасской области застрелили злоумышленника

"Спецоперация полиции Киевской области и КОРД против разбойников в Черкасской области: один из них открыл огонь в полицейских и был обезврежен", - написал А.Шевченко.

По его словам, детали информации будут позже.

Как сообщал УНН, в Одессе разыскивают мужчину, который устроил стрельбу .

Спецоперация @mvskievobl и @Police_KORD против разбойников в Черкасской области: один из них открыл огонь в @NPU_GOV_UA и был обезврежен. # полиция pic.twitter.com/me31UQSzJ4