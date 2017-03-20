Правоохоронці під час спецоперації на Черкащині застрелили зловмисника
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Під час спецоперації на Черкащині правоохоронці застрелили зловмисника, який відкрив вогонь у поліцейських. Про це у Twitter повідомив речник МВС України Артем Шевченко, передає УНН.
“Спецоперація поліції Київської області і КОРД проти розбійників на Черкащині: один з них відкрив вогонь у поліцейських і був знешкоджений”, — написав А.Шевченко.
За його словами, деталі інформації будуть згодом.
Як повідомляв УНН, в Одесі розшукують чоловіка, який вчинив стрілянину.
Спецоперація @mvskievobl і @Police_KORD проти розбійників на Черкащині: один з них відкрив вогонь у @NPU_GOV_UA і був знешкоджений.#поліція pic.twitter.com/me31UQSzJ4— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 20 марта 2017 г.