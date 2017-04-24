Правоохранители Житомирской обл. задержали 12 копателей янтаря
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Правоохранители задержали 12 копателей янтаря в Житомирской обл., сообщает на своей странице в Facebook руководитель ГУ НП в Житомирской обл. Вячеслав Печененко, передает УНН.
12 человек задержали сегодня в лесном массиве неподалеку с.Хмеливки. Мужчины двигались в направлении незаконной янтарной копанки.
“Изъято 6 транспортных средств, 8 мотопомп, водозаборники и другие сопутствующие для добычи приспособления. Мужчин доставили в Олевского отделение полиции. Продолжается выяснение их лиц и других обстоятельств. ”, - сообщил В.Печененко.
Напомним, 20 апреля на Ровенщине задержали скупщика с 32 кг янтаря .