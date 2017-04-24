Правоохоронці на Житомирщині затримали 12 бурштинокопачів
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 24 квітня. УНН. 12 бурштинокопачів затримали на Житомирщині, повідомляє на своїй сторінці у Facebook керівник ГУ НП у Житомирській області В'ячеслав Печененко, передає УНН.
12 чоловік затримали сьогодні у лісовому масиві неподалік с.Хмелівки. Чоловіки рухались у напрямку незаконної бурштинової копанки.
“Вилучено 6 транспортних засобів, 8 мотопомп, водозабірники та інші супутні для видобутку пристосування. Чоловіків доставили до Олевського відділення поліції . Триває з’ясування їх осіб та інших обставин.”, повідомив В.Печененко.
Нагадаємо, 20 квітня на Рівненщині затримали скупника із 32 кг бурштину.