Правоохоронці на Житомирщині затримали 12 бурштинокопачів

12 чоловік затримали сьогодні у лісовому масиві неподалік с.Хмелівки. Чоловіки рухались у напрямку незаконної бурштинової копанки.

“Вилучено 6 транспортних засобів, 8 мотопомп, водозабірники та інші супутні для видобутку пристосування. Чоловіків доставили до Олевського відділення поліції . Триває з’ясування їх осіб та інших обставин.”, повідомив В.Печененко.

Нагадаємо, 20 квітня на Рівненщині затримали скупника із 32 кг бурштину.