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Правоохоронці на Житомирщині затримали 12 бурштинокопачів

Правоохоронці на Житомирщині затримали 12 бурштинокопачів

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 24 квітня. УНН. 12 бурштинокопачів затримали на Житомирщині, повідомляє на своїй сторінці у Facebook керівник ГУ НП у Житомирській області В'ячеслав Печененко, передає УНН.

12 чоловік затримали сьогодні у лісовому масиві неподалік с.Хмелівки. Чоловіки рухались у напрямку незаконної бурштинової копанки.

“Вилучено 6 транспортних засобів, 8 мотопомп, водозабірники та інші супутні для видобутку пристосування. Чоловіків доставили до Олевського відділення поліції . Триває з’ясування їх осіб та інших обставин.”, повідомив В.Печененко.

Нагадаємо, 20 квітня на Рівненщині затримали скупника із 32 кг бурштину.

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