Правоохранители в Одесской области разоблачили схему хищения природного газа

Согласно информации, в течение 2016-2017 годов должностные лица газового хозяйства Одесской области несанкционированно вмешивались в работу газовых сетей. Задокументированны факты привлечения чиновниками к преступной схеме роботников предприятия.

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“Используя самодельные устройства, злоумышленники искусственно занижали количество потребляемого газа промышленными объектами Одесской области. За обеспечение „экономии“ чиновники получали неправомерную выгоду от бизнесменов. По предварительным оценкам экспертов только с начала 2017 г. злоумышленники нанесли газовому хозяйству ущерб на 15 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Трое злоумышленников задержаны при установке нелегального устройства на газовой сети по заказу одного из клиентов.

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Во время обысков правоохранители изъяли фальсифицированные приборы учета и специальное оборудование для его изготовления, 5 тыс. долл. США и 1 тыс. евро.

Устанавливаются все лица, причастные к незаконной схеме. Открыто уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины.