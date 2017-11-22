Правоохранители в Одесской области разоблачили схему хищения природного газа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачили и блокировали механизм хищения природного газа должностными лицами одесского газового хозяйства. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.
Согласно информации, в течение 2016-2017 годов должностные лица газового хозяйства Одесской области несанкционированно вмешивались в работу газовых сетей. Задокументированны факты привлечения чиновниками к преступной схеме роботников предприятия.
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“Используя самодельные устройства, злоумышленники искусственно занижали количество потребляемого газа промышленными объектами Одесской области. За обеспечение „экономии“ чиновники получали неправомерную выгоду от бизнесменов. По предварительным оценкам экспертов только с начала 2017 г. злоумышленники нанесли газовому хозяйству ущерб на 15 млн гривен”, — говорится в сообщении.
Трое злоумышленников задержаны при установке нелегального устройства на газовой сети по заказу одного из клиентов.
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Во время обысков правоохранители изъяли фальсифицированные приборы учета и специальное оборудование для его изготовления, 5 тыс. долл. США и 1 тыс. евро.
Устанавливаются все лица, причастные к незаконной схеме. Открыто уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины.