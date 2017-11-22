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Правоохоронці на Одещині викрили схему розкрадання природного газу

Правоохоронці на Одещині викрили схему розкрадання природного газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили та блокували механізм розкрадання природного газу посадовцями одеського газового господарства. Про це повідомили у прес-центрі СБУ, передає УНН.

Згідно з інформацією, протягом 2016-2017 років посадовці газового господарства Одещини несанкціоновано втручалися у роботу газових мереж. Задокументовані факти залучення чиновниками до злочинної схеми працівників підприємства.

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“Використовуючи саморобні пристрої, зловмисники штучно занижували кількість спожитого газу промисловими об’єктами Одещини. За забезпечення „економії“ посадовці отримували неправомірну вигоду від бізнесменів. За попередніми оцінками експертів тільки з початку 2017 року зловмисники завдали газовому господарству збитки на 15 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.

Трьох зловмисників затримано під час встановлення нелегального пристрою на газовій мережі на замовлення одного із клієнтів.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили фальсифіковані прилади обліку та спеціальне обладнання для його виготовлення, 5 тис. дол. США та 1 тис. євро.

Наразі встановлюються всі особи причетні до незаконної схеми. Відкрито кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України.

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