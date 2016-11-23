Правоохранители задержали двух насильников на Днепропетровщине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Правоохранители задержали 20-летнего мужчину и 16-летнего подростка за изнасилования женщины в Днепропетровской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Так, 21 ноября, в полицию поступило сообщение от 25-летней женщины, что на территории Заводского района в темном переулке ее ограбили и изнасиловали двое неизвестных.
По словам пострадавшей, когда она возвращалась домой с работы, к ней сзади подошли двое мужчин с закрытыми лицами и приставили к голове предмет, похожий на пистолет. Угрожая этим предметом, неизвестные мужчины затянули женщину в безлюдное место у гаражей и по очереди изнасиловали ее, после чего забрали мобильный телефон, кошелек с деньгами, карманный фонарик и с места происшествия скрылись.
Правоохранители установили личность одного из насильников, который пытался выдать себя за свидетеля происшествия. У него сотрудники полиции обнаружили телефон женщины.
В результате расследования правоохранители установили и личность второго насильника, им оказался 16-летний подросток. У преступников изъяли две балаклавы и игрушечный пистолет, которым они угрожали жертве.
Сведения о событиях внесены в ЕРДР по ч.3 ст. 152 (изнасилование) и ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины. Обоим злоумышленникам уже сообщено о подозрении.