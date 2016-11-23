Правоохоронці затримали двох ґвалтівників на Дніпропетровщині

Так, 21 листопада, до поліції надійшло повідомлення від 25-річної жінки, що на території Заводського району в темному провулку її пограбували і зґвалтували двоє невідомих.

За словами постраждалої, коли вона поверталась додому з роботи, до неї ззаду підійшло двоє чоловіків із закритими обличчями і приставили до голови предмет, схожий на пістолет. Погрожуючи цим предметом, невідомі чоловіки затягли жінку в безлюдне місце біля гаражів і по черзі зґвалтували її, після чого забрали мобільний телефон, гаманець з грошима, кишеньковий ліхтарик і з місця події зникли.

Правоохоронці встановили особу одного з ґвалтівників, що намагався видати себе за свідка події. У нього працівник поліції виявили телефон жінки.

В результаті розслідування правоохоронці встановили і особу другого ґвалтівника, ним виявився 16-річний підліток. У злочинців вилучили дві балаклави і іграшковий пістолет, яким вони погрожували жертві.

Відомості про події внесено до ЄРДР за ч.3 ст. 152 (зґвалтування) і ч.2 ст.187 (розбій) ККУкраїни. Обом зловмисникам вже повідомлено про підозру.