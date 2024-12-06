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Правительство выделит почти 3 млрд грн на питание школьников: что изменится с 2025

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С января 2025 года государство выделит 2,9 млрд грн на бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов. Программу планируют расширить на средние и старшие классы в 2025-2026 годах.

С января 2025 года правительство выделит 2,9 миллиарда гривен для обеспечения бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. Средства поступят общинам в виде государственной субвенции, которая поможет организовать сбалансированное питание для детей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на МОН.

Министерство образования и науки готовит новый порядок использования субвенции, учитывая опыт 2024 года. Ожидается, что Кабмин примет соответствующее постановление уже в декабре, чтобы общины могли использовать средства на питание с начала нового года.

Также президент Украины предложил расширить программу бесплатного питания на учащихся средних и старших классов. Реализовать это планируют в 2025-2026 годах. В октябре 2024 года правительство уже выделило 2 миллиарда гривен для горячего питания учащихся начальной школы.

К концу ноября 93% школ внедрили эту инициативу.

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Из-за недоработки в процедуре использования средств для питания 1-4 классов в школах возникли финансовые трудности между местными и государственными бюджетами. 

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