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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 12:41  •  7941 просмотра

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Кабмин принял распоряжение о передаче АРМА управления 26 облгазами Фирташа. Это стало возможным после повторного ареста акций компаний Печерским судом 28 июня 2024 года.

Правительство приняло распоряжение о передаче Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) управления 26 операторами газораспределительных систем, входивших в сферу влияния "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АРМА. 

По инициативе АРМА Правительство приняло распоряжение об управлении агентством 26 "облгазами Фирташа". Соответствующее Распоряжение Кабинета Министров Украины было принято сегодня, 20 августа

- говорится в сообщении АРМА. 

Напомним

25 июня Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций бывших облгазов.

Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в Офис Генерального прокурора для повторного их ареста.  После чего Печерский районный суд города Киева 28 июня принял новое решение, которым были повторно арестованы акции операторов газораспределительных систем, входивших в сферу влияния "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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