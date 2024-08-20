Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"

Правительство приняло распоряжение о передаче Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) управления 26 операторами газораспределительных систем, входивших в сферу влияния "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АРМА.

По инициативе АРМА Правительство приняло распоряжение об управлении агентством 26 "облгазами Фирташа". Соответствующее Распоряжение Кабинета Министров Украины было принято сегодня, 20 августа - говорится в сообщении АРМА.

Напомним

25 июня Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций бывших облгазов.

Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в Офис Генерального прокурора для повторного их ареста. После чего Печерский районный суд города Киева 28 июня принял новое решение, которым были повторно арестованы акции операторов газораспределительных систем, входивших в сферу влияния "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа.