Правительство передало АРМА управление 26 "облгазами Фирташа"
Киев • УНН
Кабмин принял распоряжение о передаче АРМА управления 26 облгазами Фирташа. Это стало возможным после повторного ареста акций компаний Печерским судом 28 июня 2024 года.
Правительство приняло распоряжение о передаче Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) управления 26 операторами газораспределительных систем, входивших в сферу влияния "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АРМА.
По инициативе АРМА Правительство приняло распоряжение об управлении агентством 26 "облгазами Фирташа". Соответствующее Распоряжение Кабинета Министров Украины было принято сегодня, 20 августа
Напомним
25 июня Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций бывших облгазов.
Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в Офис Генерального прокурора для повторного их ареста. После чего Печерский районный суд города Киева 28 июня принял новое решение, которым были повторно арестованы акции операторов газораспределительных систем, входивших в сферу влияния "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа.