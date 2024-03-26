Правительство определило ответственных за систему координации мониторинга международной технической помощи

Правительство поручило секретариату Кабмина обеспечить создание системы мониторинга международной технической помощи. Об этом во вторник сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Правительство внесло изменения в решение КМУ от 15 февраля 2002 года, №153, "О создании единой системы привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи". Согласно этим изменениям, секретариату КМУ поручено обеспечить разработку, внедрение, функционирование, администрирование, а также модернизацию и развитие информационно-коммуникационной системы координации мониторинга международной технической помощи, тогда как министерство цифровой трансформации должно обеспечить необходимую методическую помощь для секретариата КМУ.

По словам Мельничука, введенные изменения имеют целью обеспечить эффективный процесс создания и функционирования информационно-коммуникационной системы для координации и мониторинга международной технической помощи. Это позволит участникам проектов и авторизованным органам государственной власти получать консолидированную информацию в реальном времени, способствуя принятию обоснованных решений при выполнении их полномочий, а также обеспечит регулярный обмен информацией между ведомствами.

Напомним

Министерство обороны Соединенных Штатов во вторник, 19 марта, запустило интернет-сайт, на котором можно отслеживать американское оружие и оборудование, переданные Украине.