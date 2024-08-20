Кабмин одобрил создание служб сопровождения для военных и их семей

Правительство согласовало предложение Министерства обороны по внедрению деятельности служб сопровождения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейских и членов их семей. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук во вторник в Telegram, пишет УНН.

Согласовано, с целью повышения мотивации военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейских к надлежащему выполнению воинского и служебного долга, поддержки таких лиц и заботы о членах их семей, предложение Министерства обороны относительно внедрения деятельности служб сопровождения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейских и членов их семей - написал Мельничук в Telegram.

Также правительство утвердило порядок организации деятельности служб сопровождения. Министерству обороны, другим министерствам и государственным органам, осуществляющим управление военными формированиями, правоохранительными и разведывательными органами, поручено обеспечить создание и функционирование соответствующих служб сопровождения.

Предусмотрено, что служба сопровождения в воинской части создается с целью поддержки военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейских и членов их семей, прежде всего тех, которые получили ранения (травму, контузию, увечье), заболевания, членов их семей, а также семей военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах, попавших в плен, погибших (умерших) во время выполнения боевых (служебных) задач.

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