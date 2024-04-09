Правительство назначило заместителя министра по делам ветеранов и госсекретаря Минздрава: кто получил должности

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: подозреваемый не признает вины

Правоохранитель, которого подозревают в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, был пьян. Он не признает себя виновным, в то время как против него свидетельствуют семь свидетелей.