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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31171 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39855 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56052 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57502 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 80659 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74443 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101141 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105358 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130551 просмотра

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Работник "Укрзализныци" подозревается в проведении в Донецкой области псевдо-референдума

Работник "Укрзализныци" подозревается в проведении в Донецкой области псевдо-референдума

Киев  •  УНН

 • 9793 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Донецкой области работнику “Укрзализныци” сообщено о подозрении в проведении незаконного референдума в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

“Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области работнику акционерного общества „Укрзализныця“ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”, — сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года мужчина, выполняя функции члена так называемой участковой избирательной комиссии, расположенной в помещении СОШ № 5 в городе Константиновке, по предварительному сговору с председателем комиссии, принял участие в проведении незаконного референдума по определению самостоятельности террористической организации “ДНР ”.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Луганщине будут судить члена “участковой избирательной комиссии”, которая приняла участие в организации и проведении псевдо-референдума в 2014 году.

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