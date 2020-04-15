Работник "Укрзализныци" подозревается в проведении в Донецкой области псевдо-референдума
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Донецкой области работнику “Укрзализныци” сообщено о подозрении в проведении незаконного референдума в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
“Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области работнику акционерного общества „Укрзализныця“ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”, — сказано в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года мужчина, выполняя функции члена так называемой участковой избирательной комиссии, расположенной в помещении СОШ № 5 в городе Константиновке, по предварительному сговору с председателем комиссии, принял участие в проведении незаконного референдума по определению самостоятельности террористической организации “ДНР ”.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, на Луганщине будут судить члена “участковой избирательной комиссии”, которая приняла участие в организации и проведении псевдо-референдума в 2014 году.