Працівник "Укрзалізниці" підозрюється у проведенні на Донеччині псевдореферендуму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Донеччині працівнику “Укрзалізниці” повідомлено про підозру у проведенні незаконного референдуму у 2014 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
“За процесуального керівництва прокуратури Донецької області працівнику акціонерного товариства „Укрзалізниця“ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, тобто у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України”, — сказано у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року чоловік, виконуючи функції члена так званої дільничної виборчої комісії, розташованої у приміщенні ЗОШ № 5 у міста Костянтинівці, за попередньою змовою з головою комісії, взяв участь у проведенні незаконного референдуму щодо визначення самостійності терористичної організації “ДНР”.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Луганщині судитимуть члена “дільничної виборчої комісії”, яка взяла участь в організації та проведенні псевдореферендуму у 2014 році.