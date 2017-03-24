Работник ГФС погорел на взятке в 270 тысяч грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Правоохранители задержали работника Государственной фискальной службы при получении 270 тысяч гривен взятки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Правоохранители сегодня, 24 марта, задержали главного государственного ревизора - инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киев, после получения неправомерной выгоды в сумме 270 тысяч грн.
Установлено, что указанный работник ГФС в г. Киеве требовал и получил от субъекта хозяйствования неправомерную выгоду в сумме 270 тысяч грн за содействие в проведении внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности и отображение в акте проверки нарушений налогового законодательства, которые влекут за собой наложение минимальных финансовых санкций.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины.
Справка УНН: санкция вышеуказанной статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.
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