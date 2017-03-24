Працівник ДФС погорів на хабарі в 270 тисяч грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Правоохоронці затримали працівника Державної фіскальної служби під час отримання 270 тисяч гривень хабара, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
Правоохоронці сьогодні, 24 березня, затримали Головного державного ревізора - інспектора Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, після одержання неправомірної вигоди в сумі 270 тисяч грн.
Встановлено, що вказаний працівник ДФС у м. Києві вимагав та отримав від суб’єкта господарювання неправомірну вигоду в сумі 270 тисяч грн за сприяння в проведенні позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності та відображення в акті перевірки порушень податкового законодавства, які тягнуть за собою накладення мінімальних фінансових санкцій.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України.
Довідково: санкція вищезазначеної статті передбачає позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна.
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