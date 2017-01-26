Прах писателя А.Олеся и его жены прибудет в Украину завтра - источник

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Самолет с прахом известного украинского писателя Александра Олеся и его жены Веры завтра утром прибудет в аэропорт "Борисполь". Об этом УНН сообщил информированный источник.

По информации собеседника агентства, самолет прибудет после 8:00 утра.

Как стало известно УНН из других источников, прах писателя и его жены передадут коммунальной ритуальной службе города Киева.

"...гробы перевезут на хранение. Само погребение состоится в воскресенье", - сообщил собеседник УНН.

Напомним, в Чехии принудительно эксгумировали останки писателя А.Олеся.

Как сообщал УНН, Е.Нищук заявил о готовности выехать в Чехию для переправки праха А.Олеся в Украину.

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