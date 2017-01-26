Прах письменника О.Олеся та його дружини прибуде в Україну завтра - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Літак із прахом відомого українського письменника Олександра Олеся та його дружини Віри завтра вранці прибуде в аеропорт "Бориспіль". Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
За інформацією співрозмовника агентства, літак прибуде після 8 години ранку.
Як стало відомо УНН із інших джерел, прах письменника та його дружини передадуть комунальній ритуальній службі мiста Києва.
"...труни перевезуть на збереження. Саме поховання відбудеться у неділю", - повідомив співрозмовник УНН.
Нагадаємо, у Чехії примусово ексгумували останки письменника О.Олеся.
Як повідомляв УНН, Є.Нищук заявив про готовність виїхати до Чехії для переправлення праху О.Олеся до України.