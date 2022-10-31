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Стремятся сократить численность украинцев: МИД осуждает намерение рф начать призыв в армию на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 206694 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины осуждает намерения российской федерации начать 1 ноября на временно оккупированных территориях Украины осенний призыв в ряды российских вооруженных сил. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что под видом призыва, в Крыму также продолжается мобилизационная кампания, характер и методы которой свидетельствуют о стремлении российского военно-политического руководства сократить численность украинцев и крымских татар на полуострове как категории лиц, которая осуществляет наибольшее сопротивление российской оккупации.

Осуществляя призыв, россия грубо нарушает свои международно-правовые обязательства.

МИД призывает россию немедленно отменить незаконный призыв на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму.

Цитата

“Призываем международное сообщество решительно осудить незаконный осенний призыв и мобилизационную кампанию россии среди граждан Украины на временно оккупированных территориях и усилить санкционное давление на москву”, – говорится в заявлении.

Дополнение

В конце сентября российский диктатор владимир путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в ноябре-декабре 2022 года.

Согласно указу, с 1 ноября по 31 декабря на военную службу будет призвано 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу.

Кроме этого, согласно документу, с 1 октября нужно осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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