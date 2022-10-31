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Прагнуть скоротити чисельність українців: МЗС засуджує намір рф розпочати призов до армії на окупованих територіях

Прагнуть скоротити чисельність українців: МЗС засуджує намір рф розпочати призов до армії на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 206696 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ України засуджує наміри російської федерації розпочати 1 листопада на тимчасово окупованих територіях України осінній призов до лав російських збройних сил. Про це йдеться в офіційній заяві відомства, передає УНН.

Деталі

Наголошується, що під виглядом призову, в Криму також триває мобілізаційна кампанія, характер та методи якої свідчать про прагнення російського військово-політичного керівництва скоротити чисельність українців та кримських татар на півострові як категорії осіб, яка здійснює найбільший спротив російській окупації.

Здійснюючи призов, росія грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання.

МЗС закликає росію негайно скасувати незаконний призов на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму.

Цитата

“Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити незаконний осінній призов та мобілізаційну кампанію росії серед громадян України на тимчасово окупованих територіях та посилити санкційний тиск на москву”, – йдеться у заяві.

Доповнення

Наприкінці вересня російський диктатор володимир путін підписав указ про осінній призов на військову службу у листопаді-грудні 2022 року.

Згідно з указом, з 1 листопада по 31 грудня на військову службу буде призвано 120 тисяч осіб віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до російського законодавства призову на військову службу.

Крім цього, згідно з документом, з 1 жовтня потрібно здійснити звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився. Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

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