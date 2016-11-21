Позиции сил АТО обстреливали из минометов и гранатометов - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. С начала суток боевики обстреливали позиции сил АТО из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Так, в штабе сообщают, на мариупольском направлении по Красногоровке огонь вел танк противника, по Широкино и Гнутово российско-оккупационные войска стреляли из минометов различных калибров, а из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Марьинке.
Однако, по данным штаба АТО, на луганском направлении из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Крымскому, а на донецком - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Зайцево и Авдеевку.
Напомним, за минувшие сутки, с 20 на 21 ноября, в зоне АТО зафиксировано 15 вражеских обстрелов.