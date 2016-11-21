Позиції сил АТО обстрілювали з мінометів та гранатометів – штаб

Так, у штабі повідомляють, на маріупольському напрямку по Красногорівці вогонь вів танк противника, по Широкиному та Гнутовому російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів різних калібрів, а з озброєння БТР та великокаліберних кулеметів – по Мар’їнці.

Натомість, за даними штабу АТО, на луганському напрямку з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Кримському, а на донецькому – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти обстріляли Зайцеве та Авдіївку.

Нагадаємо, за минулу добу, з 20 на 21 листопада, у зоні АТО зафіксовано 15 ворожих обстрілів.