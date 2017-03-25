Пожар на военных складах в Балаклее полностью локализован - ХОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Пожар на военных складах в Балаклее полностью локализован. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель облгосадминистрации Юлия Светличная, передает УНН.
"Пожар на военных складах в Балаклее полностью локализован. Жители сел Вербовка, Борщивка, Яковенково, Пришиб и части г. Балаклея уже могут возвращаться домой. Это уже безопасно ", - говорится в сообщении.
Также она отметила, что в других населенных пунктах продолжаются работы по разминированию.
"Стараемся это сделать как можно быстрее. Предложила ГСЧС и Минобороны увеличить количество пиротехнических групп. Сейчас вместо 9 групп работает 15 ", - добавила она.
Также она сообщила о том, что 90% районного центра уже с электричеством, остальных обеспечат светом до конца недели. Газ полностью включат в течение 3-5 дней. Тех, кто временно размещен в эвакуационных пунктах, а таких около 1400 человек, обеспечивают всем необходимым.