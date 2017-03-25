Пожежу на військових складах у Балаклії повністю локалізовано - ХОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Пожежу на військових складах у Балаклії повністю локалізовано. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична, передає УНН.
“Пожежу на військових складах у Балаклії повністю локалізовано. Мешканці сіл Вербівка, Борщівка, Яковенкове, Пришиб та частини м. Балаклія вже можуть повертатися додому. Це вже безпечно”, — йдеться в повідомленні.
також вона зазначила, що у інших населених пунктах тривають роботи з розмінування.
“Намагаємося це зробити якомога швидше. Запропонувала ДСНС і Міноборони збільшити кількість піротехнічних груп. Зараз замість 9 груп працює 15”, — додала вона.
Також вона повідомила про те, що 90% районного центру вже з електрикою, решту забезпечать світлом до кінця тижня. Газ повністю увімкнуть протягом 3-5 днів. Тих, хто тимчасово розміщений в евакуаційних пунктах, а таких близько 1400 людей, забезпечуємо всім необхідним.