Пожар на территории "Мебельного городка" под Киевом ликвидирован

Как сообщалось, в среду в 20:45 в с. Петропавловская Борщаговская Киево-Святошенский района в двухэтажном здании магазина мебели на территории "Мебельного городка" возник пожар на площади около 600 кв. м.

В 22:22 пожар на территории "Мебельного городка" был локализован на площади 600 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 46 человек л/с и 10 ед. техники ГСЧС.

Напомним, в Киеве горела многоэтажка, есть пострадавшая.