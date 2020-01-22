Пожар на территории "Мебельного городка" под Киевом ликвидирован
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В 0:10 был ликвидирован пожар в магазине мебели на территории "Мебельного городка" возле Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщалось, в среду в 20:45 в с. Петропавловская Борщаговская Киево-Святошенский района в двухэтажном здании магазина мебели на территории "Мебельного городка" возник пожар на площади около 600 кв. м.
В 22:22 пожар на территории "Мебельного городка" был локализован на площади 600 кв. м.
Жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 46 человек л/с и 10 ед. техники ГСЧС.
Напомним, в Киеве горела многоэтажка, есть пострадавшая.