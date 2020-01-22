Пожежу на території "Меблевого містечка" під Києвом ліквідовано
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. О 0:10 було ліквідовано пожежу у магазині меблів на території "Меблевого містечка" біля Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Як повідомлялося, у середу о 20:45 у с. Петропавлівська Борщагівська Києво-Святошенського району у двохповерховій будівлі магазину меблів на території "Меблевого містечка" виникла пожежа на площі близько 600 кв. м.
О 22:22 пожежу на території "Меблевого містечка" було локалізовано на площі 600 кв. м.
Жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучено 46 людей о/с та 10 од. техніки ДСНС.
Нагадаємо, у Києві горіла багатоповерхівка, є потерпіла.