Пожежу на території "Меблевого містечка" під Києвом ліквідовано

Як повідомлялося, у середу о 20:45 у с. Петропавлівська Борщагівська Києво-Святошенського району у двохповерховій будівлі магазину меблів на території "Меблевого містечка" виникла пожежа на площі близько 600 кв. м.

О 22:22 пожежу на території "Меблевого містечка" було локалізовано на площі 600 кв. м.

Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 46 людей о/с та 10 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, у Києві горіла багатоповерхівка, є потерпіла.