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Руководивший тушением пожара в "Зимней вишне" пытался покончить с собой

Киев • УНН

 • 9277 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Пожарник Андрей Бурсин, которого обвиняют в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре “Зимняя вишня” в российском Кемерово, пытался покончить с собой в СИЗО. Об этом изданию “Коммерсант” сообщила его жена Татьяна Бурсина, передает УНН.

Руководивший тушением пожара в "Зимней вишне" пытался покончить с собой

Во вторник, 7 августа, обвиняемому должны были провести психиатрическую экспертизу.

"Потом не сообщили, что его доставили в больницу на лечение. Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки",— сказала Т.Бурсина.

По ее мнению, поводом для суицида могло послужить давление со стороны следствия и отказ в свидании, хотя 1 августа ей разрешила судья на заседании апелляционного суда, а 3 августа она обращались к следователю с просьбой разрешить увидеться с мужем.

После попытки суицида руководитель службы пожаротушения попал в психиатрическую больницу.

А.Бурсин первым прибыл на место пожара в торговом центре “Зимняя вишня” в Кемерово, где 25 марта погибли 60 человек. Суд арестовал пожарного в начале июля по ходатайству следствия. Бурсин обвиняется в том, что нарушил боевой устав, не организовав управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП и не проведя должным образом разведку и опрос очевидцев.

Украинские Национальные Новости

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