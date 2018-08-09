Пожежа в "Зимовій вишні": керівник служби пожежогасіння намагався покінчити з життям
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Пожежник Андрій Бурсін, якого звинувачують в халатності у кримінальній справі про пожежу в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово, намагався накласти на себе руки в СІЗО. Про це виданню "Комерсант" повідомила його дружина Тетяна Бурсіна, передає УНН.
У вівторок, 7 серпня, обвинуваченому повинні були провести психіатричну експертизу.
"Потім не повідомили, що його доставили в лікарню на лікування. Як мені пояснили, у нього були перебинтовані обидві руки", - сказала Т.Бурсіна.
На її думку, приводом для суїциду міг стати тиск з боку слідства і відмова в побаченні, хоча 1 серпня їй дозволила суддя на засіданні апеляційного суду, а 3 серпня вона зверталися до слідчого з проханням дозволити побачитися з чоловіком.
Після спроби суїциду керівник служби пожежогасіння потрапив до психіатричної лікарні.
А.Бурсін першим прибув на місце пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово, де 25 березня загинули 60 осіб. Суд заарештував пожежного на початку липня за клопотанням слідства. Бурсін звинувачується в тому, що порушив бойовий статут, не організувавши управління силами і засобами пожежно-рятувального гарнізону на місці НП і не провівши належним чином розвідку і опитування очевидців.