Пожар в Подольском районе Киева ликвидирован, жертв и пострадавших нет - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пожар в Подольском районе Киева ликвидирован. Об этом сообщает ГосЧС Украины на своей странице в Facebook передает УНН.
"В 15:40 пожар в складском помещении на ул. Набережно-Луговой в Киеве ликвидирован", - говорится в сообщении.
По данным ГосЧС, сейчас спасатели разбирают и проливают конструкции.
"Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.
Напомним, 3 февраля в 13:39 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Набережно-Луговой, 8.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар произошел в отдельно стоящем складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов.