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Пожар в Подольском районе Киева ликвидирован, жертв и пострадавших нет - ГосЧС

Киев • УНН

 • 6866 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пожар в Подольском районе Киева ликвидирован. Об этом сообщает ГосЧС Украины на своей странице в Facebook передает УНН.

Пожар в Подольском районе Киева ликвидирован, жертв и пострадавших нет - ГосЧС

"В 15:40 пожар в складском помещении на ул. Набережно-Луговой в Киеве ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, сейчас спасатели разбирают и проливают конструкции.

"Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

Напомним, 3 февраля в 13:39 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Набережно-Луговой, 8.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар произошел в отдельно стоящем складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов.

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