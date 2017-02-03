Пожежа у Подільському районі Києва ліквідована, жертв та постраждалих немає - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Пожежа у Подільському районі Києва ліквідована. Про це повідомляє ДСНС України на своїй сторінці у Facebook передає УНН.
"О 15:40 пожежу у складському приміщенні на вул. Набережно-Луговій у Києві ліквідовано",- йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, наразі рятувальники розбирають та проливають конструкції.
"Жертв та потерпілих немає",- уточнили у відомстві.
Нагадаємо, 3 лютого о 13:39 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Набережно-Луговій, 8.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа сталася в окремо розташованому складському приміщенні для зберігання паливно-мастильних матеріалів.