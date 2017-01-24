Пожар произошел в храме святого князя Владимира
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Киевской области спасатели ликвидировали пожар в храме святого князя Владимира, который произошел сегодня утром. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киевской области.
Так, 24 января в 8:06 к спасателям поступило сообщение о пожаре в храме святого князя Владимира по адресу: г. Вышгород, проспект Шевченко. На вызов был направлен дежурный караул 37-ГПСЧ г. Вышгород.
На месте происшествия пожарные установили, что пожар возник в храме. Пожар бойцы ГосЧС локализовали в 08:20 и ликвидировали - в 9:17. Пожаром уничтожен пол на площади 5 кв. м, мебель и икона. К ликвидации пожара привлекалось 18 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.
Причина пожара устанавливается.