Пожежа сталася в храмі святого князя Володимира

Так, 24 січня о 08:06 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в храмі святого князя Володимира за адресою: м. Вишгород, проспект Шевченка. На виклик було направлено черговий караул 37-ДПРЧ м. Вишгород.

На місці події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в храмі. Пожежу бійці ДСНС локалізували о 08:20 та ліквідували — о 09:17. Пожежею знищено підлогу на площі 5 кв. м., меблі та ікону. До ліквідації пожежі залучалось 18 чоловік особового складу та 4 одиниці спеціальної техніки.

Причина пожежі наразі встановлюється.