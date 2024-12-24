Пожар произошел в Эйфелевой башне: эвакуированы более тысячи человек
Киев • УНН
В шахте лифта между первым и вторым этажами Эйфелевой башни вспыхнул пожар из-за перегрева кабеля. Около 1200 человек были эвакуированы, пожар удалось потушить.
Пожар произошел в Эйфелевой башне в Париже, более тысячи человек были эвакуированы, пишет УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Как сообщается, из-за пожара в Эйфелевой башне все люди были эвакуированы и достопримечательность закрыли. Спасательные службы прибыли на место и начали борьбу с огнем, а туристов отвели подальше от знаменитого символа французской столицы.
Считается, что пожар начался в шахте лифта между первым и вторым этажами башни. Один из очевидцев написал в социальной сети X: «В Эйфелевой башне сейчас бушует пожар. Монумент только что эвакуировали. Спасательная служба выставила оцепление, но пожарные не могут добраться до огня».
Журналист издания Boulevard Voltaire сообщил: «Около 1200 человек были эвакуированы. По данным, пожарные установили, что причиной возгорания стал перегрев кабеля».
Сообщается, что сейчас пожар был взят под контроль и потушен. Предположительно, причиной пожара стал перегрев устройства рядом с кабелем одного из лифтов.
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