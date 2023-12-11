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Пожар на мемориале памяти о погибших в Днепре: правоохранители рассматривают две версии, люди несут цветы

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 15:35  •  13418 просмотра

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Правоохранители рассматривают две версии пожара на мемориале жертвам теракта в Днепре - поджог и несчастный случай, в то время как местные жители продолжают чествовать это место.

Правоохранители рассматривают две версии  возгорания остановки в Днепре, на которой был обустроен мемориал памяти о погибших от атаки рф - умышленный поджог или случайность. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей  Лысак, сообщает УНН

Умышленный поджог или случайность? В чем причина возгорания остановки напротив разбитого ракетой дома в Днепре.  Об этом говорили сегодня с начальником Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Александром Ганжей.  Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. Рассматривают обе версии

- написал Лысак в Telegram.

Дополнение

Тем временем люди несут к импровизированному месту памяти детские игрушки и цветы. 

Напомним 

В Днепре произошел пожар на остановке, где был обустроен мемориал погибшим из-за российской атаки, которая разрушила до основания целый подъезд. 

14 января российские оккупанты попали в многоэтажку в Днепре. В результате удара был разрушен целый подъезд и погибли 46 человек.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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