Пожар на мемориале памяти о погибших в Днепре: правоохранители рассматривают две версии, люди несут цветы
Киев • УНН
Правоохранители рассматривают две версии пожара на мемориале жертвам теракта в Днепре - поджог и несчастный случай, в то время как местные жители продолжают чествовать это место.
Правоохранители рассматривают две версии возгорания остановки в Днепре, на которой был обустроен мемориал памяти о погибших от атаки рф - умышленный поджог или случайность. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает УНН.
Умышленный поджог или случайность? В чем причина возгорания остановки напротив разбитого ракетой дома в Днепре. Об этом говорили сегодня с начальником Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Александром Ганжей. Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. Рассматривают обе версии
Дополнение
Тем временем люди несут к импровизированному месту памяти детские игрушки и цветы.
Напомним
В Днепре произошел пожар на остановке, где был обустроен мемориал погибшим из-за российской атаки, которая разрушила до основания целый подъезд.
14 января российские оккупанты попали в многоэтажку в Днепре. В результате удара был разрушен целый подъезд и погибли 46 человек.
Пожар на мемориале памяти о погибших в Днепре: правоохранители рассматривают две версии, люди несут цветы
Правоохранители рассматривают две версии пожара на мемориале жертвам теракта в Днепре - поджог и несчастный случай, в то время как местные жители продолжают чествовать это место.
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