Поздравили с Днем РЭБ: украинские хакеры взломали сайты предприятий, работающих на российский ВПК

К российскому дню "специалиста по радиоэлектронной борьбе" украинские хакеры взломали сайты партнеров компании "Ремдизель", которая выпускает для рф бронемашины "Ахмат". Об этом пишет УНН со ссылкой на АрмияInform.

Детали

Военные киберы взломали серверы и выгрузили информацию 15 предприятий, которые являются партнерами российской оборонки.

Также по случаю Дня российского РЭБ, хакеры установили фото сожженных "Леер 2" и "Красухи" - российских средств РЭБ - вместо стартовых страниц этих компаний.

В издании сообщают, что украинские хакеры атаковали порталы предприятий "ПромАрматура" и "ИнтерТестСтрой+" из населенных пунктов Набережные Челны (Татарстан) и Мытищи (московская область). Обе компании являются партнерами компании "Ремдизель", которая выпускает бронеавтомобили "Ахмат".

Хакеры ГУР атаковали несколько важных серверов в россии - источник

Также были поражены филиалы компании "Рамтел", которая поставляет краски для оборонного автопрома рф. Среди пораженных целей - электронный ресурс фирмы "Вторцветмет", которая тесно связана с Ярославским заводом резиновых технических изделий - поставщиком шин для российских авто гражданского и военного назначения.

Отмечается, что обе компании возглавлял Сергей Викторович Даленко, член партии "единая Россия".

Напомним

Хакеры Blackjack совместно с кибердепартаментом СБУ уничтожили более 300 ТБ данных из российского дата-центра OwenCloud.ru, которым использовался российский военно-промышленный комплекс, нефтегаз и телеком.

Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года.