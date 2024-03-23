Хакеры ГУР атаковали несколько важных серверов в россии - источник

Хакеры Главного управления разведки министерства обороны Украины атаковали несколько важных серверов в россии. Об этом передает УНН со ссылкой на собственные источники.

Детали

Как рассказал источник, хакеры ГУР атаковали несколько важных серверов в россии, в частности сайт государственных наград рф, сервер органов госвласти рф и сайт федеральной службы охраны рф.

Напомним

19 марта ГУР сообщило о серии кибератак на российские государственные и частные структуры, что вывело из строя коммуникационное оборудование, взломало правительственные системы и разрушало серверную инфраструктуру, нанеся ущерб на сотни тысяч долларов.