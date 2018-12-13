Поезда задержались в пути из-за поваленного дерева
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Из-за поваленного дерева и сорванных контактных сетей, что произошло в Киевской области, возможны задержки отдельных пассажирских поездов западного направления. Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает УНН.
"Из-за падения деревав Киевской области, в результате чего были оборваны железнодорожные контактные сети, в пути задерживается ряд пассажирских поездов", - сообщили в УЗ.
Как отмечается, инцидент произошел в 5:12 на 51-м км перегона Клавдиево-Бородянка.
Железнодорожники работают над восстановлением участка. В 7:12 уже восстановлено напряжение по парной колее участка и начат пропуск поездов.
"В дороге задерживаются некоторые пригородные поезда и далекого сообщения, в частности поезда № 98 Ковель - Киев, № 705 Киев - Перемышль, № 92 Львов - Киев", - добавили в УЗ.
Напомним, водителей предупредили об ограничениях на въезд грузовиков в Киев.